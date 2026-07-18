وتهدف هذه الخطوة لتقليل تعطيل طرق النقل المدني، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء د.ب.أ.

وكانت وزارة النقل الإسرائيلية قد حددت بالفعل عدد طائرات الصهاريج في مطار بن غوريون بـ20 طائرة في محاولة للتصدي لاضطرابات الرحلات الجوية الصيفية، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

واتخذت الولايات المتحدة قرار إرسال طائرات الصهاريج إلى القواعد الجوية الإسرائيلية بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، مما سمح للقوات الجوية الإسرائيلية باتخاذ الاستعدادات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يتخذ هذا الإجراء لتمكين الولايات المتحدة من الانتشار في إسرائيل قدر الإمكان مع الحفاظ على احتياجات الطيران المدني الإسرائيلي.

تأتي هذه الخطوة فيما وسعت الولايات المتحدة نطاق هجماتها على إيران أمس لليلة السابعة على التوالي، إذ استهدفت مزيدا من الجسور ومنشآت الطاقة، وأسقطت برجا في ميناء إيراني رئيسي، في تنفيذ لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على طهران لتخفيف قبضتها الخانقة على الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وقالت مصادر رسمية اليوم السبت، إن إمدادات مياه الشرب انقطعت عن أكثر من 10 آلاف شخص على الساحل الإيراني عقب الهجمات الأميركية في جنوب البلاد، وردا على ذلك، أطلقت إيران صواريخ على دول حليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، شملت قطر والبحرين والكويت والأردن.

واستهدفت طهران محطتي كهرباء وتحلية مياه في الكويت أمس الجمعة واليوم السبت.