وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي (03:20 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه في منطقة بطال غازي، بمحافظة مالاطيا، على عمق 15.59 كيلومترا، بحسب ما أفادت إدارة الكوارث التركية.

ووفقا للوكالة، فقد شعر سكان المحافظات المجاورة (إيلازغ، وأديامان، وتونجلي، وشانلي أورفا) بالهزة الأرضية.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم "لم نرصد أي تطورات سلبية، لكننا نقيّم كل البلاغات".

في العام 2023، ضرب زلزال مدمر جنوب شرق تركيا وأسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص وتدمير عدد من المدن في المنطقة.