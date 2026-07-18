وكتب يفغيني بيرفيشوف، حاكم منطقة تامبوف، على تطبيق تلغرام "قُتل سبعة من عمال المناوبة الليلية عندما استهدفت طائرات مسيرة معادية مركزا لوجستيا تابعا لشركة وايلدبيريز، عملاق الخدمات اللوجستية المحلي".

وأضاف أن الهجوم الذي وقع في كوتوفسك، أسفر أيضا عن إصابة 24 شخصا.

وأشار الحاكم إلى إخماد حريق اندلع في المستودع المتضرر، لكن رجال الإطفاء لا يزالون في موقع الحادث.

كما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، السبت، عن إطلاق أكثر من 370 طائرة مسيرة خلال الليل باتجاه منطقة موسكو، وقال إن "معظمها" قد تم إسقاطه بواسطة الدفاعات الجوية.

أضاف سوبيانين على تطبيق تلغرام "تم تدمير 64 طائرة مسيرة معادية أثناء اقترابها من موسكو نفسها".