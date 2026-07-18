وقال الجيش الأميركي، في بيان، إن مزاعم الحرس الثوري بشأن انفجار ناقلتي نفط في الممر المائي الدولي "غير صحيحة"، مضيفا: "كما هو الحال مع معظم ادعاءات الحرس الثوري، فإن هذا الادعاء عار عن الصحة".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز، مدعيا أنهما دخلتا حقل ألغام بعد تعرضهما لما وصفه بـ"الخداع والتضليل" من أجهزة الاستخبارات الأميركية.

ولم يحدد الحرس الإيراني جنسية الناقلتين أو حجم الأضرار، كما لم يعلن وقوع إصابات أو يقدم أدلة تدعم روايته.

ويأتي تبادل الروايات في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعا ملحوظا مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في الشحن البحري أن ثماني سفن فقط عبرت المضيق الخميس، مقارنة بـ15 سفينة في اليوم السابق و48 سفينة قبل أسبوعين، بينما كان متوسط العبور اليومي يتجاوز 100 سفينة قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير.