وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن العمليات انتهت عند الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ونفذت باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وقطع بحرية، ضمن حملة عسكرية متواصلة قالت إنها تستهدف حماية القوات الأميركية وضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وأوضحت القيادة أن الضربات ركزت على مواقع للمراقبة والاستطلاع، ومنشآت عسكرية، ومرافق لوجستية، ومستودعات أسلحة تحت الأرض، إضافة إلى قدرات بحرية تستخدمها إيران في دعم عملياتها العسكرية وتأمين انتشارها على امتداد السواحل.

وتشير طبيعة الأهداف التي أعلنتها القيادة المركزية إلى تحول في مسار العمليات الأميركية، إذ لم تعد الضربات تقتصر على منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة أو منظومات الدفاع الجوي، بل امتدت إلى منظومات الرصد والقيادة والسيطرة والإسناد اللوجستي، بما يهدف إلى تقليص القدرة التشغيلية للقوات الإيرانية وإضعاف قدرتها على إدارة العمليات وإعادة بناء قدراتها العسكرية.

وأكدت "سنتكوم" أن العمليات جاءت بتوجيه من الرئيس الأميركي، مشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف أي قدرات تهدد قواتها أو مصالحها أو الملاحة الدولية، مع الإبقاء على أكثر من خمسين ألف جندي أميركي في حالة جاهزية قتالية في أنحاء الشرق الأوسط.

وتعد الموجة السابعة أحدث حلقات الحملة العسكرية الأميركية المتواصلة ضد إيران، وتعكس اتجاها نحو توسيع نطاق الأهداف من الوسائل القتالية المباشرة إلى البنية العسكرية التي تمثل العمود الفقري لمنظومة القيادة والرصد والإسناد، بما يزيد الضغوط على القدرات العسكرية الإيرانية ويحد من قدرتها على مواصلة العمليات.