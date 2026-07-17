ولم يحدد الحرس الإيراني جنسية الناقلتين أو حجم الأضرار، كما لم يعلن ما إذا كانت هناك إصابات بين أفراد الطاقمين.

وقال الحرس الثوري الإيراني أيضا إنه أوقف أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز، من دون الكشف عن هوياتها أو أسباب توقيفها، وفق ما نقله التلفزيون الإيراني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر المضيق تراجعا حادا مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في الشحن البحري أن ثماني سفن فقط عبرت المضيق يوم الخميس، مقارنة بـ15 سفينة الأربعاء و48 سفينة قبل أسبوعين.

وكان أكثر من 100 سفينة يعبر مضيق هرمز يوميا في المتوسط قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير.