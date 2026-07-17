وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز ارتفاع عدد القتلى إلى 5069 شخصا، مشيرا إلى أن معظم الضحايا سقطوا في ولاية لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كراكاس.

وضرب الزلزالان، بقوة 7.2 و7.5 درجات، فنزويلا في 24 يونيو بفاصل زمني يقل عن دقيقة، وتسببا في دمار واسع بالمناطق السكنية والبنية التحتية.

واستقر عدد المصابين عند 16 ألفا و740 شخصا، فيما غادر معظمهم المستشفيات بعد تلقي العلاج.

ولا يزال نحو 20 ألفا و857 متضررا يعيشون في مخيمات مكتظة، تفتقر غالبيتها إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية.