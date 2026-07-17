وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بدء موجة جديدة من الضربات، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، استهدفت الضربات ما يعرف بـ"مدينة الصواريخ" في مدينة يزد، وهي منشأة محصنة داخل الجبال يقدر عمقها بنحو 500 متر تحت السلاسل الصخرية الغرانيتية، فيما سمع دوي خمسة انفجارات في المدينة.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة قصفا استهدف قاعدة صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة لار بمحافظة فارس، بينما ذكرت وكالة تسنيم أن الضربات طالت مواقع عدة في لار وداراب.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية باستهداف مناطق حول مدينة الأهواز، في حين أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي سماع ثلاثة انفجارات في مدينة سيريك، وتحدثت وكالة مهر عن انفجارات في بوشهر وقشم وسيريك، قبل أن يتجدد دوي الانفجارات لاحقا في مدينة يزد.

ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن حجم الخسائر أو طبيعة الأضرار الناجمة عن الضربات>