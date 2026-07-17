وتعهد برنام، البالغ من العمر 56 عاما، بالتصدي لصعود حزب الإصلاح اليميني الشعبوي، مؤكدا أن حكومته ستعمل على إعادة الأمل إلى ما وصفها بـ"الأماكن المنسية" في مختلف أنحاء بريطانيا.

وقال في خطاب ألقاه عقب انتخابه خلال مؤتمر استثنائي للحزب: "هذه هي الفرصة الأخيرة لحزب العمال لتغيير مساره"، متعهدا بنقل مزيد من الصلاحيات من وستمنستر إلى الأقاليم، وتشكيل حكومة تعكس مختلف أطياف الحزب والمجتمعات المحلية.

ووضع برنام خمس أولويات رئيسية، تركز على تعزيز وحدة الحزب، وإعادة توزيع السلطة داخل بريطانيا، وتقليص الفوارق الإقليمية، في محاولة لاستعادة الناخبين الذين اتجهوا خلال السنوات الأخيرة إلى دعم حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج.

من جانبه، هاجم فاراج خطاب برنام، واصفا إياه بأنه "فارغ تماما من المضمون"، وقال إن الزعيم الجديد يتولى قيادة الحكومة "من دون أي تفويض شعبي".

ويواجه برنام تحديا كبيرا يتمثل في وقف تراجع شعبية حزب العمال، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى استمرار تقدم حزب الإصلاح، مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة بحلول عام 2029.