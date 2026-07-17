وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن الضربات الجديدة بدأت عند الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، مؤكدة أنها تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الأميركي تدمير برج المراقبة في ميناء شهيد كلانتري بمدينة تشابهار جنوب شرقي إيران، موضحا أن البرج كان جزءا من شبكة مراقبة بحرية على امتداد ساحل خليج عمان، يستخدمها الحرس الثوري لتتبع السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز واستهدافها.

وفي إطار تشديد الحصار البحري، أعلن الجيش الأميركي تحويل مسار أربع سفن تجارية، وتعطيل إحداها، والصعود إلى متن سفينة أخرى، لضمان الامتثال الكامل للإجراءات المفروضة على الموانئ الإيرانية.

في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع ثلاثة انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد، بينما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الجيش أن البحرية الإيرانية أطلقت صاروخا باتجاه سفينة أميركية وصفتها بـ"المعادية" في شمال المحيط الهندي.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الأميركية ضد أهداف إيرانية واتساع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها على أمن الملاحة في الخليج والمياه المحيطة بمضيق هرمز.