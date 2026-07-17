وقالت القيادة الوسطى الأميركية، إن ضربات جوية دمّرت البرج الموجود في ميناء "شهيد كلانتري" بمنطقة تشابهار جنوبي شرقي إيران، واصفة إياه بأنه جزء من شبكة أبراج مراقبة منتشرة على الساحل، يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، قد أكد في وقت سابق، الجمعة، تدمير البرج بالكامل، بعد سماع دوي 3 انفجارات قوية هزت المنطقة، وتبين أنها قصف أميركي استهدف البرج مباشرة.

وأفادت تقارير إعلامية، أن الاستهداف الأخير، كان الثالث من نوعه الذي تنفذه طائرات حربية أمريكية خلال الأيام الأخيرة.

ووسعت القوات الأميركية ضرباتها الجوية ضد إيران، الجمعة، لتستهدف مرافق من البنية التحتية، بينها عدد من جسور تربط بلدات ومناطق على امتداد الساحل الإيراني على الخليج العربي، فضلا عن خط سكك حديدية ومطار في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، كما طالت الضربات، فجر الجمعة، مواقع للبنية التحتية في محافظة هرمزكان جنوب شرقي إيران.