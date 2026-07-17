ويظهر في الفيديو، الذي نشرته صحيفة "تشاينا ديلي" على فيسبوك، قرد يمسك بورقة كُتب عليها "قرار تحكيم بحر الصين الجنوبي"، ويرتدي ما يشبه قميصا فلبينيا تقليديا، وقبعة ريفية، وسروالا باليا.

وقالت وزارة الخارجية في مانيلا، الجمعة، إن سلسلة الفيديوهات والرسوم المتحركة التحريرية الواردة في مقالات رأي، ولا سيما مقطع الرسوم المتحركة المنشور عبر صفحة صحيفة "تشاينا ديلي" على موقع فيسبوك في 10 يوليو، تركز على رفض بكين لحكم محكمة التحكيم الصادر عام 2016، الذي قضى بإبطال مطالبات الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي.

وبدأت الفلبين إجراءات التحكيم عام 2013، بعدما سيطرت الصين على منطقة شعاب مرجانية غرب الفلبين عقب مواجهة ساخنة.

وشككت الصين في اختصاص المحكمة في لاهاي، ورفضت المشاركة في إجراءات التحكيم، كما رفضت الحكم واعتبرته زائفا.