وأضاف بيسكوف ⁠أن موسكو ترفض رفضا قاطعا جميع المزاعم المتعلقة بالتدخل في الانتخابات السابقة.

وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، الخميس، بالقيام بـ"أكبر عملية اختراق لبيانات انتخابية في التاريخ".

وأعلن ترامب في خطابه الموّجه إلى الأمة أنه سيرفع السرية عن وثائق تظهر "نقاط ضعف صادمة" في نظام الانتخابات الأميركي.

وشدد ترامب خطابه على أن "الصين ودولا معادية حاولت العبث بالنظام الانتخابي في الولايات المتحدة"، موضحا أن "معلومات استخباراتية تؤكد قدرة روسيا والصين على اختراق البيانات الانتخابية الأميركية".

وأضاف ترامب أن الصين "متورطة في بعض الإجراءات المتعلقة بانتخابات 2020".

وتابع قائلا: "الصين تمكنت من الاطلاع على بيانات 20 مليون ناخب خلال انتخابات 2020".

وأكد ترامب في خطابه أن الصين "حاولت التأثير على الرأي العام من أجل أن أخسر الانتخابات"، مضيفا: "الصين حاولت التقليل من عدد الناخبين المصوتين لصالحي في انتخابات 2020".

وطلب ترامب من مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي "فتح تحقيق بشأن الصين"، مضيفا "سنكشف عن نتائج التحقيقات بشأن اختراق البنى التحتية للانتخابات والعبث بها".

وأكد أن "عملاء في الإف بي آي حاولوا إخفاء وثائق بشأن تدخل الصين في الانتخابات".

وأشار ترامب إلى أن "معلومات تكشف تورط عناصر في الدولة العميقة بالتستر على التدخل الصيني".

واختتم ترامب خطابه بالقول: "نتخذ إجراءات لتعزيز حماية بيانات الناخبين، ويجب على الكونغرس إقرار القانون الخاص بإلزامية التحقق من هوية الناخبين".