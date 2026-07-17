وذكر تقرير هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم وقع في ساعة مبكرة الجمعة، وتم خلاله استهداف الناقلة بواسطة مقذوف.

وأوضح التقرير أن الناقلة تكبدت خسائر محدودة في جانبها الأيسر.

وقالت الهيئة إن "جميع أفراد طاقم البحارة بخير، وتم التأكد من سلامتهم، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بيئية، وتواصل الناقلة إبحارها إلى وجهتها التالية".

وتستهدف إيران الناقلات التي تبحر في مسارات قرب سواحل عمان، ولكنها لم تعلن بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.