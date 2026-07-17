حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نفسه في وقت مبكر الجمعة، بعد تمرير مجموعة واسعة من مشاريع القوانين في اللحظات الأخيرة للائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.