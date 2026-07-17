حل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) نفسه في وقت مبكر الجمعة، بعد تمرير مجموعة واسعة من مشاريع القوانين في اللحظات الأخيرة للائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ولن ينعقد الكنيست مجددا قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان عطلته الصيفية الجمعة.
ويأتي حل البرلمان المتوقع فيما يحاول نتنياهو جاهدا التشبث بالسلطة قبل الانتخابات المقبلة، فيما تتجه إسرائيل للذكرى الثالثة لهجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وتظهر استطلاعات الرأي الإسرائيلية دعما كبيرا لأحزاب المعارضة.