وجاء في بيان نشره التلفزيون الإيراني على تطبيق تلغرام: "يُعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم مباغت على مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للعدو في منطقة التنف السورية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي سحب قواتها من هذه القاعدة وتسليمها للسلطات السورية.

وحاولت سوريا تجنب الانجرار للحرب في ‌المنطقة التي اتسع نطاقها ‌إلى دول منها ⁠لبنان، حيث تخوض جماعة حزب الله قتالا مع القوات الإسرائيلية، والعراق الذي شنت فيه جماعات مسلحة ⁠مدعومة من ‌إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقال الرئيس السوري ⁠أحمد الشرع خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس ⁠للأبحاث في لندن في مارس الماضي إن بلاده ​ستنأى بنفسها عن ⁠أي صراع إلا ​إذا تعرضت للهجوم.

وأكد الحرس الثوري، وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن ​إيران تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز وأن استمرار الهجمات الأميركية يعني عدم تصدير أي نفط أو غاز عبر الممر المائي.