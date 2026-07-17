وقع الانفجار قرب تقاطع شارع "صنست بوليفارد" وطريق هولواي درايف، حيث تدفقت كميات هائلة من المياه في الشوارع، وتحولت أجزاء من شارع "بالم أفنيو" إلى ما يشبه النهر، بعدما دفعت المياه السيارات المتوقفة وأغرقت مواقف سيارات تحت الأرض وبعض الوحدات السكنية.

وقال عمدة ويست هوليوود جون هايلمان إن جميع السكان بخير، لكنه وصف الأضرار بأنها "كبيرة"، مشيرا إلى أن فرق المدينة بدأت تفقد المباني والمنازل لتقييم الخسائر.

وأوضحت عمدة لوس أنجلوس كارين باس أن المشكلة الرئيسية كانت تأثير الفيضانات على حركة المرور الصباحية، مشيرة إلى أن عمر الأنابيب التي انفجرت يتجاوز 100 عام.

وأكدت إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس أن الأنبوب المتضرر تابع لها، وأن فرقها تعمل على إغلاق الصمامات وإيقاف تدفق المياه وإصلاح الأضرار، محذرة من أن العملية تحتاج إلى الحذر بسبب ضغط المياه المرتفع.

ولم تُعرف بعد أسباب انفجار الخط، فيما حذرت السلطات من تأخيرات مرورية، وطالبت السكان بالابتعاد عن المنطقة.