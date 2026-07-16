وأوضحت ليفيت، في أول ظهور علني لها في البيت الأبيض منذ إنجابها طفلها الثاني في مايو الماضي، أن "إيران لا تزال إلى حد كبير تجري محادثات مع الولايات المتحدة، وقد أعربت عن رغبتها في التوصل إلى اتفاق معنا".

وأضافت أن إيران ترغب في إجراء محادثات لأنها "تتعرض لضربات مدمرة" من جانب الجيش الأميركي.

وذكرت ليفيت أن الولايات المتحدة تواصل ضرب أهداف إيرانية منذ أيام "بسبب سلوك القيادة الإيرانية".

وأعلنت الولايات المتحدة أن إيران انتهكت اتفاقا حديثا وذلك بشنها هجمات على سفن في مضيق هرمز.

وذكرت القوات الأميركية، الخميس، أنها بدأت تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي.

وأوضحت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بوقوع انفجارات في مواقع متفرقة من البلاد مساء الخميس بعد إعلان واشنطن أن قواتها شنّت ضربات جديدة.