وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

ومن جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن مناطق في بندر عباس، جنوب إيران، تتعرض للقصف "بقذائف أميركية".

وفي وقت سابق، قالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، في وقت متأخر من الأربعاء، إن الجيش أكمل أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي نفذها بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "سنتكوم" في بيان: "قصفت القوات الأميركية مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة، ومنشآت مراقبة ساحلية".

وأضافت أن القوات قصفت أيضا أهدافا في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز.