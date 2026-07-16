وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد صادقت اللجنة، الخميس، على قرار حماية نتنياهو خلال فترة حياته، فيما يقتصر توفير الحماية لسارة نتنياهو على فترة حياة زوجها، مع إمكانية التمديد.

واتخذت اللجنة القرار بتوصية من رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" دافيد زيني، رغم معارضة الجهات المختصة داخل الجهاز، لكن زيني أصر على توقيع التوصية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضحت اللجنة الوزارية المختصة، أن القرار سيطال أيضا ابني نتنياهو يائير وأفنير، على أن تمتد الحماية الأمنية لهما لخمس سنوات فقط، على عكس والديهما.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقربين من بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو، مارسوا ضغوطا مكثفة على مدى الأيام الماضية، من أجل تثبيث القرار. في وقت تقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن نتنياهو يواجه مع عائلته تهديدات ذات مستوى مرتفع، من "أعداء إسرائيل"، انتقاما من الاغتيالات التي شهدتها الحرب الإسرائيلية ضد إيران وجماعات موالية لها.

وجاء القرار في وقت تترقب البلاد إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر المقبل، قد تطيح بنتنياهو من رئاسة الحكومة في حال خسرها، لتنهي أطول فترة هيمنة سياسية لزعيم إسرائيلي.

في غضون ذلك، قالت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون "الشاباك" إنها ستراجع مستوى التهديدات الأمنية التي قد تطال رؤساء الوزراء السابقين، إيهود باراك، وإيهود أولمرت، ونفتالي بينيت، ويائير لابيد.