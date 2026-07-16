وشغل غراهام مقعد ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ منذ عام 2003، وكان من أبرز وجوه الحزب الجمهوري، وعُرف بمواقفه المتشددة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع، وتحالفه الوثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال السنوات الأخيرة.

وكان ⁠مسؤول إسرائيلي كبير قال لرويترز، الأربعاء، إن نتنياهو ‌سيتوجه ‌إلى الولايات المتحدة يوم السبت.

وأضاف ‌المسؤول ‌أن ⁠نتنياهو يرغب في لقاء ⁠الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب، ⁠لكن لم يتضح ⁠بعد ما ⁠إذا كان سيفعل ذلك.

وكان مكتب نتنياهو قد سعى لترتيب لقاء مع ترامب الأسبوع الماضي، بعد آخر لقاء بين المسؤولين في 11 فبراير الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

ومن ضمن أسباب رغبة نتيناهو في لقاء ترامب سريعا السعي لاستعادة الثقة التي تضررت منذ الحرب مع إيران، حيث تزايدت التصريحات من جانب الدائرة المقربة لترامب التي تشير إلى أن تقديرات نتنياهو كانت خاطئة.