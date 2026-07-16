وأضافت أنه "في الأسابيع الأخيرة درس المخططون مجموعة خيارات لعمل محتمل ضد الجزيرة، بما في ذلك هجوم جوي بقيادة الجيش الأميركي بمشاركة آلاف الجنود الأميركيين، تنفذه الفرقة 101 المحمولة جوا، وهي الوحدة الوحيدة المدربة على مثل هذه المهمة".

وأوضحت "سي بي إس" أن "هذه الإحاطات لا تشير إلى أن الرئيس ترامب أو البنتاغون قد قررا تنفيذ عملية عسكرية ضد كوبا، لأنها ستضع البنتاغون أمام معضلة كبيرة، إذ أن جزءا كبيرا من اهتمام الجيش الأميركي وبعضا من أهم قدراته الهجومية تعمل في أماكن أخرى".

وأفاد مسؤولون بأن "الجيش الأميركي عقد في أواخر الشهر الماضي جلسة إحاطة بشأن مفهوم العمليات لمناقشة خيارات التخطيط العسكري الأولية لمهام مختارة يحتمل تنفيذها".

وقد نقل البنتاغون طائرات وأصول استخباراتية وموارد أخرى من مناطق جغرافية شتى إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد إيران، فيما قال مسؤولون تحدثوا إلى شبكة "سي بي إس نيوز" إن "تحويل التركيز نحو كوبا غير مرجح في الوقت الراهن، نظرا لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران".

ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في وقت سابق، قادة كوبا إلى الالتزام بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية "قبل فوات الأوان"، ملوحا باستخدام القوة عبر تأكيده أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لها للتصدي لما وصفها بـ"تهديدات الأمن القومي التي يشكلها النظام الكوبي"، على حد قوله، والدفع نحو إصلاحات تمنح البلاد "مستقبلا أفضل".

ورفض الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الاتهامات الأميركية لكوبا بأنها تمثل "تهديدا على الأمن القومي" الأميركي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي تشكل تهديدا.

ووسط تصعيد متواصل للضغوط الأميركية على كوبا، وسعت واشنطن نطاق عقوباتها بإضافة وزارة السياحة وعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى قائمة العقوبات.