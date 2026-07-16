وكشفت بيانات منصة كبلر أن 7 سفن عبرت المضيق، الأربعاء، معظمها عبر المسار الإيراني، انخفاضا ‌من 13 ‌سفينة في اليوم السابق.

واشتدت حدة الأعمال القتالية منذ إعلان إيران في وقت متأخر من مساء السبت إغلاق مضيق ‌هرمز.

وتمنع العمليات العسكرية ‌السفن من عبور ⁠هذا الممر الحيوي، الذي كان يمر منه نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية قبل ⁠الحرب.

وأظهرت ‌البيانات أن 4 سفن فارغة دخلت ⁠الخليج، الأربعاء، هي 3 ناقلات نفط ⁠صغيرة وسفينة لشحن الحبوب.

وكانت السفن الثلاث التي خرجت ​من المضيق أمس ⁠الأربعاء تحمل ​غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود.

وتفيد بيانات كبلر بأن ناقلة من طراز ​سويزمكس تحمل مليون برميل من النفط الخام السعودي خرجت يوم الثلاثاء من المضيق مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لديها.

ولم ​تمر ‌أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز ​طبيعي مسال عبر المضيق، الأربعاء.