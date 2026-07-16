وذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الموقع يضم نماذج لسفن حربية أميركية وطائرات مقاتلة، إضافة إلى مجسم يحاكي قاعدة يوكوسوكا البحرية في اليابان، وأجزاء من الحي الحكومي في العاصمة التايوانية تايبيه.

وبحسب التقرير، ثُبتت بعض نماذج السفن الحربية على عربات تسير فوق مسار للسكك الحديدية بطول نحو 23 ميلًا، لمحاكاة حركة السفن في البحر قبل استهدافها بصواريخ خلال تدريبات بالذخيرة الحية.

ويرى التقرير أن هذه المنشآت تعكس استعدادات عسكرية صينية للتدريب على استهداف مواقع ومنشآت استراتيجية، في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن تايوان والوجود العسكري الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.