وقالت "سنتكوم" في ‌بيان "قصفت القوات ‌الأميركية ⁠مراكز قيادة إيرانية، ومواقع دفاعات جوية، وقدرات ⁠صواريخ ‌وطائرات مسيرة، ⁠ومنشآت مراقبة ساحلية".

وأضافت ⁠أن القوات قصفت أيضا ⁠أهدافا في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على ‌مضيق هرمز.

وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت قبل إعلان "سنتكوم" بأن غارات جوية أميركية هزّت العاصمة طهران.

ويوم الأربعاء، قال ⁠الرئيس ترامب متحدثا عن إيران، إنها "ستُهزم قريبا جدا".

وأضاف ترامب أن إيران ‌ترغب ‌بشدة في التوصل ‌إلى ‌تسوية ⁠مع الولايات المتحدة، موضحا ⁠أن ‌واشنطن ⁠ستقرر ما ⁠إذا كانت ⁠ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا.

وأكد ترامب أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية، ‌وذلك ردا على صحفيين ‌سألوا ما إذا كانت لإيران ‌مهلة ‌قبل ⁠أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات ⁠على ‌الجسور الإيرانية.

وتابع ⁠ترامب قائلا: "لا أحب تحديد ⁠مواعيد نهائية، لكنهم ⁠يعلمون جيدا، يعرفون القصة... من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد".

وكان الجيش الأميركي، قد أعلن الأربعاء، إطلاق موجة ثانية من الضربات الموجهة ضد إيران.

وأوضحت "سنتكوم"، في بيان، أنه: "في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أطلقت القوات الأميركية عمليات ضمن الموجة الثانية من الضربات اليوم ضد إيران".

وحسبما ذكر البيان: "تستهدف الضربات القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر بحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي للتجارة العالمية".