وأضاف زيلينسكي لصحفيين أن ⁠أوكرانيا ‌تمتلك منصة ⁠الإطلاق والصاروخ اللذين يمكن ⁠استخدامهما في تطوير ⁠مشروع أوروبي لاعتراض الصواريخ الباليستية، وعبّر عن أمله في نجاح الاختبارات.

وأعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف الأربعاء استقالته من منصبه، في إطار التعديل الحكومي الذي أراده الرئيس زيلينسكي.

وأورد فيدوروف: "لقد كان شرفا عظيما أن أخدم الشعب الأوكراني بصفتي وزيرا للدفاع"، وذلك في بيان طويل عدّد فيها إنجازات وزارته منذ توليه منصبه في يناير، أعقبته رسالة ثانية تحدث فيها عن إخفاقاته.

ودوّت سلسلة من الانفجارات في كييف بعد وقت قصير من منتصف ليل الأربعاء، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس عقب تحذير أصدره سلاح الجو الأوكراني يشير إلى اقتراب صواريخ باليستية.

وتم رصد ومضات ضوئية في سماء العاصمة كييف تلتها نحو ستة انفجارات.

وقُتل 13 شخصا على الأقل وأصيب نحو خمسين آخرين بضربات روسية على مناطق عدة في أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يواصل طرفا النزاع شن ضربات يومية على جانبي الجبهة تصاعدت حدّتها منذ أشهر، ما يتسبب في سقوط عدد متزايد من المدنيين.

وأفادت الأمم المتحدة بأن شهر يونيو 2026 شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين في أوكرانيا منذ أبريل 2022.