وفي وقت سابق من الأربعاء، قال ترامب إن إيران ‌ترغب ‌بشدة في التوصل ‌إلى ‌تسوية ⁠مع الولايات المتحدة، مضيفا ⁠أن ‌واشنطن ⁠ستقرر ما ⁠إذا كانت ⁠ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا.

وأكد ترامب أنه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية، ‌وذلك ردا على صحفيين ‌سألوا ما إذا كانت لإيران ‌مهلة ‌قبل ⁠أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات ⁠على ‌الجسور الإيرانية.

وأضاف ⁠ترامب: "لا أحب تحديد ⁠مواعيد نهائية، لكنهم ⁠يعلمون جيدا، يعرفون القصة... من الأفضل لهم أن يتصرفوا بشكل جيد".

وأعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، إطلاق موجة ثانية من الضربات الموجهة ضد إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان، أنه: "في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أطلقت القوات الأميركية عمليات ضمن الموجة الثانية من الضربات اليوم ضد إيران".

وتابع البيان: "تستهدف الضربات القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر بحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي للتجارة العالمية".

وشدد الجيش الأميركي على أنه يقوم بمحاسبة إيران بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان ترامب قد قال لشبكة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور، إذا لم تبرم طهران اتفاقا.

وصرّح ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، بأن: "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم، لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستُستهدف الجسور"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأشار إلى أنه: "سندمر كل محطاتهم للطاقة. سندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

ووفق ترامب، فإن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران، الثلاثاء، مضيفا: "أميركا حثّت إيران على إبرام اتفاق".

واسترسل الرئيس الأميركي قائلا: "لا يزال لدى إيران بعض القدرة على القتال، لكنها ليست كبيرة".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي".