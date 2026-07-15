وأوضحت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أنه: "في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أطلقت القوات الأميركية عمليات ضمن الموجة الثانية من الضربات اليوم ضد إيران".

وأضاف البيان: "تستهدف الضربات القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر بحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي للتجارة العالمية".

وأكد الجيش الأميركي أنه يقوم بمحاسبة إيران بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، أنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية على إيران في الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10 صباحا بتوقيت غرينتش).

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لها على منصة "إكس": "تهدف الضربات إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز".