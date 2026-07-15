وردا على صحفيين ‌سألوه الأربعاء ‌عن ما إذا كانت إيران لديها ‌مهلة ‌قبل ⁠أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات ⁠على ‌الجسور الإيرانية، قال ترامب إنه : "لا يفضل تحديد ​مواعيد نهائية".

وأضاف ⁠ترامب "لا أحب تحديد ⁠مواعيد نهائية، ​لكنهم ⁠يعلمون ​جيدا، يعرفون القصة.. من الأفضل ​لهم أن يحسنوا التصرف".

كما قال ترامب عن إيران: "يريدون التوصل لتسوية وسنرى ما إذا كان يتسنى التوصل إلى تسوية معهم".

وكان ترامب قد قال لشبكة "فوكس نيوز"، الثلاثاء، إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور، إذا لم تبرم طهران اتفاقا.

وصرح ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، بأن: "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم، لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستُستهدف الجسور"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضاف: "سندمر كل محطاتهم للطاقة. سندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

ووفق ترامب، فإن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران، الثلاثاء، مضيفا: "أميركا حثّت إيران على إبرام اتفاق".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "لا يزال لدى إيران بعض القدرة على القتال، لكنها ليست كبيرة".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي".