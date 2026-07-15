وقال المسؤول الأميركي إن "المحادثات اختُتمت بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية"، موضحا أنه جرى "الاتفاق على هيكل العملية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمناطق التجريبية، على أن تُستكمل الصيغة النهائية ويبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسعة، ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان".

وجاءت هذه التصريحات عقب يومين من المحادثات التي عُقدت في روما، في إطار الجهود الأميركية لدفع تنفيذ اتفاق الإطار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو.

ويقضي الاتفاق بانسحاب القوات الإسرائيلية من مساحات واسعة في جنوب لبنان، مقابل نزع سلاح حزب الله، على أن يبدأ التنفيذ عبر منطقتين تجريبيتين، تتولى فيهما القوات الإسرائيلية تسليم السيطرة إلى الجيش اللبناني، الذي يتولى بدوره إخلاء المنطقتين من أي وجود للحزب.

غير أن تنفيذ الاتفاق تعثر قبل انعقاد محادثات روما، وسط خلافات بشأن آلية التنفيذ ومناطق الانسحاب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر رئاسية لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، إن أجواء اجتماعات روما بين لبنان وإسرائيل كانت إيجابية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على منطقتين تجريبيتين، سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق، لانسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني إليهما.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن يحصل الانسحاب والانتشار بشكل "متزامن"، حتى لا يحدث أي فراغ بين الخطوتين.

وأشارت إلى أن الإعلان عن توقيت تنفيذ الانسحاب سيُعلن عنه لاحقا، بعد انعقاد اجتماع عسكري لبناني أميركي إسرائيلي، خلال مدة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتولى طرف ثالث التحقق من الإجراءات الميدانية للاتفاق، وقد تكون هذه المهمة من اختصاص الولايات المتحدة أو قوة اليونيفيل.

وقبيل انطلاق المباحثات، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه وجه الوفد اللبناني إلى المطالبة بانسحاب فوري للقوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل الدخول في أي نقاشات إضافية.

وبحسب الاتفاق، تمثل المرحلة الخاصة بالمناطق التجريبية الخطوة الأولى قبل الانتقال إلى محادثات فنية موسعة لتنفيذ جميع بنود "الإطار الثلاثي"، وصولا إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل، بما يمهد لاتخاذ خطوات نحو تسوية نهائية بين البلدين.