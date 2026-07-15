وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على منصة إكس إنها "أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال هذه الموجة التي استمرت 90 دقيقة".

وكان الجيش ⁠الأميركي قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه بدأ موجة جديدة من الضربات الجوية ‌على إيران في الساعة ‌السادسة ‌صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (10 صباحا ‌بتوقيت ‌غرينتش).

وقالت القيادة المركزية الأميركية ⁠في ‌بيان لها ⁠على منصة إكس: "الضربات ⁠هدفها مواصلة ⁠إضعاف القدرات العسكرية التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة السفن التجارية في مضيق ‌هرمز".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا.

وصرّح ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" بأن: "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستستهدف الجسور"، حسبما نقلت "فرانس برس".