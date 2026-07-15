وبحسب السلطات المحلية، وقع تسرّب لمادة "حمض الهيدروفلوريك " مساء الثلاثاء في حاوية على متن سفينة شحن تابعة لشركة "إم إس سي"، كانت راسية في إحدى محطات الميناء.

وتفيد التقارير أن السفينة التي وقع فيها التسرب ترفع علم ليبيريا، ووصلت قبل يوم واحد من الحادثة، قادمة من بريطانيا.

ويعد حمض "الهيدروفلوريك" مادة شديدة التآكل تُستخدم في الصناعات الكيميائية، وقد تسبب أبخرتها حالات توعك صحي خطير عند الاستنشاق.

وأفادت السلطات أن فرق الإسعاف تدخلت لمساعدة 127 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم 100 نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، احتجز منهم 28 شخصا للاستمرار في تلقي الرعاية الطبية، بعد أن ظهرت عليهم "أعراض أكثر خطورة".

وقالت بلدية "بيفيرين" حيث وقع الحادث، إن التسرّب أصبح تحت السيطرة صباح الأربعاء.

وشكلت إدارة ميناء "أنتويرب" خلية أزمة لمتابعة الوضع، في وقت عُلقت حركة الملاحة البحرية صباح الأربعاء قرب "حوض دورغانك"، حيث تتجمع السفن القادمة من عرض البحر، مما سبب اضطرابا في حركة الملاحة البحرية في الميناء.

وقالت هيئة الميناء، في نشرة على موقعها الإلكتروني، إن فرقا متخصصة تستعد لإزالة الحاوية - التي وقع فيها التسرب - من السفينة، ولهذه الغاية يجري تحميل حوض احتواء مملوء بمادة الجير على متنها. وبعد ذلك ستُغلق الحاوية بإحكام وتُنقل بأمان إلى موقع بعيد عن الميناء.