وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الحكم بالسحن على الجندي الإسرائيلي، جاء بعد ثبوت التهمة الموجهة إليه، وهي إرسال مقاطع مصورة إلى "عميل إيراني" تظهر سقوط واعتراض صواريخ إيرانية اطلقت باتجاه إسرائيل خلال تلك الحرب.

وطلبت النيابة العامة الحكم بالسجن لمدة 7 سنوات على الجندي، لكن المحكمة أخذت في الاعتبار أن المتهم "لم ينقل معلومات عسكرية"، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وأضح البيان أن الجندي المدان، هو من أنهى الاتصال بالعميل الأجنبي، وأبلغ قادته بهذا الاتصال على الفور.

فقد أبلغ المتهم أحد المسؤولين في وحدته العسكرية بأنه كان على تواصل مع عميل أجنبي، وذلك "بعد شعوره بالضغط" قبل أن يوقفه جهاز الأمن العام "الشاباك".

وتواصل الشخص الإيراني مع الجندي الإسرائيلي، عبر حسابه تطبيق "تلغرام" وقدمه له "عرض عمل" يتضمن تنفيذ مهام تصوير مقابل المال.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الجندي أرسل مقطعين مصورين في يونيو 2025 يتضمنان لقطات للصواريخ الإيرانية في مواقع مدنية، وتلقى مبلغا ماليا مقابل أحد المقاطع، دون توضيح آلية تحويل هذا المبلغ.