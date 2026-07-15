وأضاف ‌المسؤول ‌أن ⁠نتنياهو يرغب في لقاء ⁠الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب، ⁠لكن لم يتضح ⁠بعد ما ⁠إذا كان سيفعل ذلك.

ويسعى نتيناهو للقاء ترامب في ظل تجدد الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد اللقاء.

وكان مكتب نتنياهو قد سعى لترتيب لقاء مع ترامب الأسبوع الماضي، بعد آخر لقاء بين المسؤولين في 11 فبراير الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

ومن ضمن أسباب رغبة نتيناهو في لقاء ترامب سريعا السعي لاستعادة الثقة التي تضررت منذ الحرب مع إيران، حيث تزايدت التصريحات من جانب الدائرة المقربة لترامب التي تشير إلى أن تقديرات نتنياهو كانت خاطئة.