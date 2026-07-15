وجاء في بيان للجيش الإيراني: "صباح اليوم، أطلق الجيش الأميركي 13 صاروخا" على ثكنة واقعة قرب مدينة إيرانشهر على بُعد 1500 كيلومتر من طهران، موضحا أن 7 عسكريين لقوا حتفهم.

وأصيب أكثر من 260 شخصا في أحدث جولة من الغارات الجوية الأميركية على إيران، حسبما قال مسؤول بوزارة الصحة، الأربعاء.

وصدر التعليق عن الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كيرمانبور، دون تقديم أرقام عن الوفيات.

غير أن عدد الإصابات أعلى من أي جولة أخرى من التصعيد الذي وقع مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة.

وتعرّضت مدينة بوشهر الساحلية التي تقع في جنوب غرب إيران وتضمّ المحطة النووية الوحيدة في إيران الأربعاء لضربات أميركية جديدة.

وقال محافظ بوشهر محمد مظفري: "هاجم العدو الأميركي اليوم ثلاثة مواقع في بوشهر"، غداة هجوم آخر يندرج ضمن تصعيد في المواجهات بين طهران وواشنطن.

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، انتهاء الجولة الأحدث من الضربات التي استهدفت إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان على "إكس": "تم تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران يوم 14 يوليو".

وأضاف البيان: "ضربنا عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا.

وصرّح ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" بأن: "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستستهدف الجسور"، حسبما نقلت "فرانس برس".