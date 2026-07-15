وقالت "سنتكوم" في بيان على "إكس": "تم تنفيذ جولة إضافية من الضربات ضد إيران يوم 14 يوليو".

وأضاف البيان: "ضربنا عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية".

وأشار البيان إلى أن "مقاتلات وطائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه على مواقع إيرانية للصواريخ والمسيرات".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء إنه سيوسع نطاق الضربات الأميركية على إيران الأسبوع المقبل لتشمل محطات الطاقة والجسور إذا لم تبرم طهران اتفاقا.

وصرّح ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" بأن: "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستستهدف الجسور"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وشدد على أنه سيتم "تدمير كل محطاتهم للطاقة. سندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

ووفق ترامب فإن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفا "أميركا حثّت إيران على إبرام اتفاق".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "لا يزال لدى إيران بعض القدرة على القتال لكنها ليست كبيرة".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي".

وفي سياق متصل، قال ⁠براد كوبر قائد "سنتكوم" يوم الثلاثاء إن ‌إيران تعمدت مهاجمة سبع ‌سفن تجارية ‌خلال الأيام السبعة الماضية، مما ‌أسفر ‌عن ⁠مقتل أو إصابة أو فقدان أكثر ⁠من ‌عشرة مدنيين ⁠من أفراد الأطقم.

وذكر كوبر ⁠في بيان ⁠على مواقع التواصل الاجتماعي: "أطلقت القوات الإيرانية أيضا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج ‌المجاورة".

وأعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها.

وأفاد الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا ⁠الحصار البحري ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها ⁠اليوم الساعة ⁠الرابعة مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة".

وحسبما ذكر البيان فإن: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".