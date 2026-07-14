وصرّح ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" بأن: "الأسبوع المقبل سيكون سيئا للغاية بالنسبة إليهم لأن الأسبوع المقبل ستُستهدف محطات الطاقة. الأسبوع المقبل ستستهدف الجسور"، حسبما نقلت "فرانس برس".



وأضاف: "سندمر كل محطاتهم للطاقة. سندمر كل جسورهم ما لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات".

ووفق ترامب فإن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء، مضيفا "أميركا حثّت إيران على إبرام اتفاق".

وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "لا يزال لدى إيران بعض القدرة على القتال لكنها ليست كبيرة".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "الضربات على إيران ستستمر حتى أقرر أن ذلك يكفي".

وجاءت تصريحات ترامب فيما شنت القوات الأميركية ضربات على إيران لليوم الرابع على التوالي وأعادت فرض حصار بحري على موانئ البلاد.



وأعلن الجيش الأميركي، الثلاثاء، استئناف الحصار البحري الشامل ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها.

وذكر الجيش الأميركي في بيان: "استأنفنا ⁠الحصار البحري ‌على ‌السفن ‌العابرة ‌من ‌الموانئ ⁠والمناطق ⁠الساحلية ‌الإيرانية ⁠وإليها ⁠اليوم الساعة ⁠الرابعة مساء بتوقيت شرق ‌الولايات المتحدة".

وأوضح البيان أن: "أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية ومئات الطائرات العسكرية تنشط في أنحاء الشرق الأوسط".

وكانت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" قد قالت في بيان بوقت سابق الثلاثاء، إن الجيش يوجه مزيدا من الضربات لإيران.

وواصلت القوات الأميركية يوم الثلاثاء قصفها لمواقع في إيران، وذلك قبل ساعات قليلة من بدء سريان الحصار على الموانئ الإيرانية.

وحسبما ذكر مسؤول أميركي لرويترز فإن القوات الأميركية نفذت عدة ضربات إضافية على أهداف عسكرية في إيران يوم الثلاثاء للقضاء على ما وصفها بأنها "تهديدات ناشئة"، في حين أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعرض مواقع متفرقة لقصف صاروخي.

من جانبه، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بأن مقذوفات وصواريخ أميركية أصابت هدفا في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز الاستراتيجي، دون أن تورد تفاصيل عن طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم.

وتعد هذه الضربات أحدث جولة من المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية الهجمات الإيرانية على سفن تجارية في مضيق هرمز.