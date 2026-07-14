وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن القوات الروسية استخدمت في الهجمات أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر، إلى جانب طائرات مسيرة، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت أن الضربات التي طالت منشآت البنية التحتية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا كانت تستخدم لتفريغ وتخزين الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالقوات الأوكرانية.

ويعد ميناء يوجني، الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا شمال شرق مدينة أوديسا، أحد أكبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، ويمثل محورا رئيسيا في البنية التحتية اللوجستية الأوكرانية، حيث يستخدم لاستقبال المساعدات العسكرية الغربية وتصدير الحبوب.

وتتصاعد هذه الضربات الروسية بالتزامن مع زيادة إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا عبر الموانئ، مما يجعل تلك البنية التحتية هدفا رئيسيا للقوات الروسية.

إسقاط 146 طائرة مسيرة أوكرانية

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 146 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الاثنين، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 146 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت موسكو".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وفورونيج وكورسك وكالوغا وأوريول وروستوف وريازان وتولا وموسكو، وكذلك فوق شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود.