وهذه هي الليلة الثالثة على التوالي التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات ضد إيران، في الوقت الذي أعلن فيه ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه بتحصيل رسوم بنسبة 20 بالمئة من أجل حماية مضيق هرمز.

وأكدت القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية أن الولايات المتحدة لن يكون لها أي دور في تحديد مستقبل الممر المائي، ولن يسمح لها بالتدخل.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان إنه خلال المهمة التي استمرت 5 ساعات، نجحت القوات الأميركية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران، بهدف مواصلة إضعاف قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية.

وأضافت أن القوات الأميركية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية، ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، والقدرات البحرية.

وأكدت القيادة المركزية أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي ينتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، مشددة على أن القوات الأميركية ما تزال في حالة تأهب وجاهزية كاملة.

وكانت إيران قد أعلنت خلال مطلع الأسبوع إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.