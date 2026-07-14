وقال ترامب، في رسالة مؤرخة في العاشر من يوليو واطلعت عليها رويترز، إنه أصدر توجيهات بتنفيذ العملية العسكرية "تماشيا مع مسؤوليتي عن حماية الأميركيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية".

وتضمنت الرسالة عرضا للإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية، بما في ذلك إصدار أمر بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في السابع من أبريل، وتمديده لاحقا، إلى جانب الجهود التي بذلت للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة بدأت، بالتعاون مع إسرائيل، عملياتها العسكرية ضد إيران في 28 فبراير.

كما تناولت الرسالة مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن مع طهران في 17 يونيو، وقال ترامب إن إيران انتهكتها من خلال مهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز، الأمر الذي دفعه إلى إصدار أوامر بشن جولة جديدة من الضربات على إيران.