وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، إن "الولايات المتحدة تهاجم القدرات الإيرانية ذات الصلة بمضيق هرمز"، وذلك بعد إعلان الجيش الأميركي شن جولة جديدة من الضربات داخل إيران.

وفي الوقت نفسه، أوضح الرئيس الأميركي أنه لم يحسم بعد ما إذا كانت فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية مع طهران قد انتهت، مؤكدا أن "الاتفاق ما زال ممكنا".

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى تقارير عن احتمال وجود طائرات مسيرة إيرانية في كوبا، قائلا: "إذا كانت لديهم بالفعل، وهو أمر وارد، فسنتعامل معه".

وأضاف: "ليست لدينا أي مشكلة. لن نسمح بحدوث ذلك، من المحتمل أنهم يخزنون البعض. نحقق في الأمر الآن."

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها تستهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة الدولية والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وتشهد المواجهة بين واشنطن وطهران تصعيدا متواصلا منذ انهيار وقف إطلاق النار واستئناف العمليات العسكرية، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة.