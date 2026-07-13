وأظهر تقرير رسمي نشره رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع إلى 4561، بينما استقر عدد المصابين عند 16 ألفا و740 شخصا، مقارنة بحصيلة سابقة بلغت 4490 قتيلا.

ولم تعلن السلطات عدد المفقودين، في حين قدرت الأمم المتحدة عددهم بنحو 50 ألف شخص بعد يومين من الكارثة، بينما تشير تقديرات أخرى إلى نحو 10 آلاف مفقود.

وكان زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجات قد ضربا العاصمة كاراكاس وولاية لا غوايرا بفارق 39 ثانية، متسببين في انهيار مجمعات سكنية كاملة وتحويلها إلى أكوام من الركام.

ووفقا للتقرير الرسمي، تجاوز عدد المتضررين 20 ألف شخص، فيما تضرر أكثر من 850 مبنى، بينها 190 مبنى انهارت بالكامل، بينما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في المناطق المنكوبة.