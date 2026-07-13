وأعلنت "سنتكوم" أن قواتها بدأت عند الساعة 4:45 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تنفيذ جولة جديدة من الضربات، بتوجيه مباشر من ترامب، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين والسفن التجارية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية إن الحملة العسكرية تستهدف مواصلة حماية حرية الملاحة الدولية، ومنع الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وجاءت الضربات بعد ساعات من تصريحات أدلى بها ترامب، أكد فيها أن إيران ستتعرض لضربات قوية "الليلة وغدا"، مضيفا: "سنضربهم بقوة شديدة الليلة، وسنضربهم بقوة غدا، وليس هناك أي شيء يمكنهم فعله حيال ذلك".

وصعد ترامب تهديداته بإعلانه أن الولايات المتحدة ستدمر موقع "بيكاكس ماونتن" النووي، وهو منشأة شديدة التحصين تقع تحت جبل قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، قائلا: "سنقضي على بيكاكس ماونتن... قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".

ويعد الموقع من أكثر المنشآت النووية الإيرانية تحصينا، إذ يضم أنفاقا عميقة داخل الجبل، ويرى خبراء أنها صممت لمقاومة الضربات الجوية التقليدية.

وفي المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارين في جزيرة كيش، إلى جانب انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، دون إعلان رسمي عن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.