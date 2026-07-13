وظهر مقطع منتشر على منصات التواصل الاجتماعي جنديا يمسك برشاش "ياك بي 12.7" الثقيل المضاد للطائرات، الذي يستخدم عادة على متن المروحيات القتالية من طراز "إم آي 24".

وبعد لحظات من بداية الإطلاق، خرج الرشاش المثبت على شاحنة من أجل مهمة إسقاط الطائرات المسيّرة، عن السيطرة وأطلق وابلا من النيران بينما كان الجندي يدور معه ممسكا بزناد المدفع.

وبدا الجندي المشغل للرشاش لم يأخذ بالحسبان قوة الارتداد والدوران الناتجة عن السلاح، وما إن بدأ بإطلاق النار حتى قذفه الرشاش بعنف بعيدا، بينما انطلقت طلقات الرصاص في اتجاهات مختلفة.

وكان جندي ثان على متن الشاحنة محظوظا أيضا، إذ انحنى في اللحظة الأخيرة قبل أن تصيبه الطلقات التي مرت قرب رأسه.

وبعد توقف النيران دار حوار بين الجنود الحاضرين، وبحسب التقارير سمع أحد الجنود يقول: "هل أنت حي؟"، بينما أجاب آخر: "ما زلت حيا".

واقترب الجنود الآخرون للاطمئنان على زميلهم، بينما سمعت أصوات ضحكات في الخلفية.

وجاء المقطع في سياق تكثيف روسيا لجهودها للتصدي للهجمات التي تنفذها أوكرانيا بطائرات مسيّرة، التي تستهدف الشاحنات وصهاريج الوقود والمركبات العسكرية.

وشكل الجيش الروسي وحدة نيران متنقلة مهمتها اعتراض الطائرات المسيّرة الأوكرانية متوسطة المدى، قبل تمكنها من إصابة أي هدف متحرك.