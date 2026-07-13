وأوضح فلاديميروف أن الدفاعات الروسية تصدت لهجوم بمسيّرات في محيط ستافروبول، فيما تسبب القصف في اندلاع حريق بمنطقة صناعية في فيازنيكي، حيث انتشرت فرق الطوارئ والإطفاء للسيطرة عليه.

وحذر الحاكم من استمرار خطر الطائرات المسيرة في أنحاء المقاطعة، داعيا السكان إلى توخي الحذر.

وفي موسكو، أعلن عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين إسقاط 11 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى المدينة.

وتكثف أوكرانيا هجماتها داخل الأراضي الروسية، مستهدفة خصوصا منشآت الطاقة والمواقع الصناعية، في إطار ما تصفه بالرد على الضربات الروسية المتواصلة.

ويأتي التصعيد بالتزامن مع اجتماع مرتقب لحلفاء أوكرانيا في باريس لبحث سبل زيادة الضغوط على موسكو من أجل إنهاء الحرب.



