وقالت الحكومة إن التمويل سيتيح نشر أكثر من 500 ضابط شرطة إضافي في إنجلترا وويلز، مع تعزيز الإجراءات الأمنية في الأحياء ذات الكثافة السكانية اليهودية، وحول المدارس والمعابد والمراكز المجتمعية.

ويأتي القرار بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، بينها إحراق أربع سيارات إسعاف في مارس، إلى جانب هجوم طعن في شمال لندن دفع السلطات، في أبريل، إلى رفع مستوى التهديد الإرهابي من "كبير" إلى "شديد".

وتشمل الحزمة الجديدة تمويلا إضافيا لشرطة لندن وشرطة مانشستر الكبرى، إضافة إلى مخصصات لدعم قوات الأمن في مناطق أخرى تضم تجمعات يهودية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن تصاعد معاداة السامية خلال السنوات الأخيرة "يمثل اختبارا لقيم البلاد"، مؤكدا أن التصدي لهذه الظاهرة سيكون من أولويات الحكومة، مع تكثيف الدوريات الأمنية في أوقات ارتفاع مستوى المخاطر وردع جرائم الكراهية.