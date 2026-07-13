وقالت وزيرة العدل مامولولوكو كوبايي، التي تترأس اللجنة الوزارية المعنية بالهجرة، إن العدد الإجمالي حتى 11 يوليو شمل في معظمه مواطنين من مالاوي، يليهم مهاجرون من زيمبابوي وموزمبيق.

ويمثل الرقم أكثر من ضعف عدد المهاجرين الذين قالت السلطات إنهم غادروا البلاد أو رحلوا قبل الاحتجاجات المناهضة للمهاجرين التي شهدتها جنوب أفريقيا في 30 يونيو، والتي أججت التوترات بشأن الهجرة غير الشرعية.

وبدأت الحكومة الشهر الماضي إنشاء مركز ترحيل مؤقت ثان لتسريع إعادة المواطنين الملاويين، فيما استقبل مركز الترحيل الأول في مدينة ديربان آلاف المهاجرين الذين ينتظرون إعادتهم إلى بلدانهم.