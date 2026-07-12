وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز أن عدد القتلى ارتفع من 4333 إلى 4490، مشيرا إلى إنشاء 108 مراكز إيواء تستضيف أكثر من 19 ألف شخص فقدوا منازلهم.

وضرب زلزالان بقوة 7.2 و7.5 درجة فنزويلا في 24 يونيو، أعقبتهما أكثر من ألف هزة ارتدادية، ما أدى إلى دمار واسع، خصوصا في مدينة لا غوايرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس.

وألحقت الكارثة أضرارا جسيمة بأكثر من 850 مبنى، بينما تواصل السلطات تنفيذ خطط لإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وسط عمليات البحث عن مفقودين.