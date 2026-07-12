وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الولايات المتحدة انتهكت جميع بنود مذكرة التفاهم "بشكل سافر"، وحملتها مسؤولية تقويض المسار الدبلوماسي والتسبب في عودة انعدام الأمن إلى مضيق هرمز وتعطيل الملاحة التجارية الدولية.

وجاء الموقف الإيراني بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها تستهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية وسفن الملاحة المدنية العابرة لمضيق هرمز.

وأضافت "سنتكوم" أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف "محاسبة القوات الإيرانية" على استهداف حركة الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وفي موازاة ذلك، أعلن الجيش الأميركي أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن طائرات أميركية اعترضت وأسقطت صاروخ كروز إيرانيا وطائرة مسيرة خلال الهجوم.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل مع إيران، وأن المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة رغم التصعيد العسكري.

وفي المقابل، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم ومدينة جاسك، دون صدور حصيلة رسمية بشأن الأضرار أو الخسائر.