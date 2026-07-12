ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الجيش الأميركي أن طائرات أميركية اعترضت وأسقطت بنجاح صاروخ كروز إيرانيا وطائرة مسيرة خلال الهجوم، دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار في السفن المستهدفة.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل مع إيران، وأن المحادثات الفنية بين الجانبين مستمرة للوصول إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر الهجمات الإيرانية على السفن التجارية "أعمالا إرهابية"، وأنها تمثل انتهاكا لمذكرة التفاهم بين الجانبين، وتشكل "فشلا غير مقبول" في الالتزام بها.